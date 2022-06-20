«Это лучшее фото!» Елизавета Туктамышева оценила снимок со свадьбы Тарасовой и Климова

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила фотографию, сделанную на свадьбе двукратного серебряного призёра Олимпиад по фигурному катанию Евгении Тарасовой, которая вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова. Тарасова опубликовала в своих социальных сетях снимок поцелуя с Климовым, на переднем плане — фигура сердечка из рук.
«Считаю, что это лучшее фото!» — написала Туктамышева в комментариях к соответствующему посту Тарасовой.
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Евгения – двукратная чемпионка Европы и трёхкратный призёр чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.
Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.
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