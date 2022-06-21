Загитова рассказала о проблемах со здоровьем

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова ответила пользователям, которые обратили внимание на опухшие глаза спортсменки на последнем фото. Ранее она выложила фото в боксёрских перчатках. Многие подписчики спросили фигуристку, что у неё с лицом. Загитова призналась, что у неё возникли проблемы со здоровьем.



«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. Я хочу сказать, что на протяжении уже четырёх лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь – и у меня глаза просто опухшие. Бывает такое, что иногда вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день. Я вроде проверялась уже у многих врачей, но непонятно, с чем это связано», – сказала Загитова.

Фото: ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ

В августе Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где сыграет Настеньку. Шоу пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля, всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.