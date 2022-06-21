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Навка оценила решение Загитовой выступить в боксёрском поединке

Навка оценила решение Загитовой выступить в боксёрском поединке
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Российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский бой. В августе Загитова должна сыграть Настеньку в шоу Навки «Аленький Цветочек».

«Достаточно рискованное решение. Мне кажется, зрителям будет интересно посмотреть. Я только желаю Алине, чтобы как-то аккуратно дралась. Небезопасно человеку, который никогда не занимался этим. Она нужна на наших шоу. Главное, чтобы очень аккуратно — я за это волнуюсь.

Что сподвигло? Желание попробовать что-то новое. Я только приветствую. Она молодая девчонка, всё в своей жизни выиграла. Почему бы и нет? Когда, как не сейчас — в 20 лет», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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