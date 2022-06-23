Боброва прокомментировала возвращение квалификации на чемпионат мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о возвращении квалификации на чемпионат мира по фигурному катанию.

«Это для меня просто непостижимо! Вообще непостижимо! Я столько лет в этом виде спорта, и я прекрасно понимаю, почему в определённый момент это (квалификацию) убрали. Убрали, потому что очень дорого вести так долго соревнования, очень дорого привозить такое количество спортсменов на эти соревнования. Опять же, судьям работу оплачивать, потому что плюс ещё около четырёх часов сидеть как минимум. И не будет никто показывать. Это вообще никому не нужно», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Смотрите полную версию подката «Ход коньком» сегодня на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

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