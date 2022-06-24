Валиева и Трусова приняли участие в тренировке по прыжкам с шестом

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) напомнила Александре Трусовой о желании прыгнуть с шестом. Об этом серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию заявила на Неделе лёгкой атлетики в Москве, после того как успешно выступила в прыжках в длину.

ВФЛА опубликовала в своих соцсетях ролик, в котором Трусова говорит о заинтересованности в прыжке с шестом. К словам фигуристки добавлено фото тренера – призёра всероссийских соревнований Елизаветы Бондаренко, а также снимок с тренировки фигуристок, на котором можно заметить не только Трусову, но и Камилу Валиеву.

Фото: Страница ВФЛА «ВКонтакте»

Накануне видео с легкоатлетической тренировки показала ещё одна фигуристка группы Тутберидзе Дарья Усачёва. Она рассказала, что попробовала силы в прыжках с шестом и метании копья.

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