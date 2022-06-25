Алина Загитова рассказала, что помогло ей добиться высоких спортивных результатов
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала достижение высоких спортивных результатов.
«Я очень долго думала над тем, какой совет могу дать другим. Меня спрашивают люди, как я добилась такого результата, как тренировалась и что делала. Но, на самом деле, я не думала ни о чём. Просто делала своё дело, то что мне нравится. И, конечно же, были взлёты и падения.
Со мной очень много общались мои родители. Во всём меня поддерживали. Даже моя сестра меня тоже поддерживала. Я думаю, просто нужно ставить перед собой цели. Идти к ней и всегда добиваться», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Ранее Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.
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