Алина Загитова рассказала, что помогло ей добиться высоких спортивных результатов

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала достижение высоких спортивных результатов.



«Я очень долго думала над тем, какой совет могу дать другим. Меня спрашивают люди, как я добилась такого результата, как тренировалась и что делала. Но, на самом деле, я не думала ни о чём. Просто делала своё дело, то что мне нравится. И, конечно же, были взлёты и падения.



Со мной очень много общались мои родители. Во всём меня поддерживали. Даже моя сестра меня тоже поддерживала. Я думаю, просто нужно ставить перед собой цели. Идти к ней и всегда добиваться», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.