Камила Валиева рассказала о подготовке к новому сезону

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева, которая провела открытую фитнес-тренировку на Дне московского спорта в Лужниках, рассказала о подготовке к новому сезону.



«Планы такие же, как и всегда: ходить на старты, хорошо катать программы, радовать себя, зрителей, тренеров и судей новыми программами. Уже вышли на лёд, потихоньку восстанавливаемся. Я уже восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные прыжки.



Немного было сложно, но сейчас уже чуть больше двух недель сборы, поэтому более или менее в форме. Совсем скоро будут новости о новых программах. Ждите, смотрите в социальных сетях», – передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валиева является олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и чемпионкой Европы – 2022 в одиночном катании.