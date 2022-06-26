Евгения Медведева показала снимки с новой яркой фотосессии с расстёгнутыми джинсами

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала в соцсетях очередные снимки с новой фотосессии. На фото она предстала в топе и расстёгнутых джинсах. Спортсменка выложила в соцсетях четыре фотографии. Только в телеграм-канале Медведевой фотографии собрали уже более 14 тыс. положительных реакций.
Ранее Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.
После Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Впрочем, перед сезоном-2020/2021 она вернулась к Тутберидзе. Тем не менее спортсменка больше не участвовала в соревнованиях. Сама Медведева признавала, что уже де-факто завершила карьеру, хоть и не объявляла об этом.
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
- 26 июня 2022
-
23:57
-
23:36
-
18:43
-
18:38
-
15:24
-
14:40
-
12:18
-
12:11
-
04:39
-
00:25
-
00:04
- 25 июня 2022
-
23:39
-
23:08
-
21:59
-
21:30
-
20:28
-
18:03
-
17:48
-
16:10
-
16:10
-
16:02
-
16:02
-
15:58
-
15:55
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:34
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
14:57
-
14:53