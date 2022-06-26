Евгения Медведева показала снимки с новой яркой фотосессии с расстёгнутыми джинсами

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала в соцсетях очередные снимки с новой фотосессии. На фото она предстала в топе и расстёгнутых джинсах. Спортсменка выложила в соцсетях четыре фотографии. Только в телеграм-канале Медведевой фотографии собрали уже более 14 тыс. положительных реакций.

Ранее Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.



После Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Впрочем, перед сезоном-2020/2021 она вернулась к Тутберидзе. Тем не менее спортсменка больше не участвовала в соревнованиях. Сама Медведева признавала, что уже де-факто завершила карьеру, хоть и не объявляла об этом.

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