Анна Щербакова рассказала, как Алина Загитова помогает ей тренировать прыжки
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о помощи со стороны чемпионки Олимпиады 2018 года в том же виде программы Алины Загитовой.
По словам Щербаковой, Загитова помогает ей тренировать прыжки.
«Мне помогает, если на меня кто-то смотрит, — я чувствую ответственность. Я иногда просто подъезжаю к Алине (Загитовой. — Прим. «Чемпионата») и говорю: «Посмотри, пожалуйста, сейчас я вот должна войти в этот прыжок». У меня тогда получается лучше», — приводит слова Анны «RT на русском».
Ранее Анна Щербакова рассказала, как сдала ЕГЭ по русскому языку и по математике.
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