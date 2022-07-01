Врач сборной России по фигурному катанию разобрал допинг-скандал с Камилой Валиевой на ОИ

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский подробно прокомментировал допинг-скандал, в который на Олимпиаде-2022 в Пекине попала российская фигуристка Камила Валиева.
Напомним, на тех Играх Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить её спортивные результаты. Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение – нонсенс.
Триметазидин входит в число препаратов, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством. В медицине он назначается пожилым пациентам с ишемией для защиты кардиомиоцитов – мышечных клеток сердца. Его принимают в комплексе с другими препаратами только по назначению кардиолога. Никаких медицинских или каких-либо ещё оснований назначать Валиевой этот препарат не существует. Это – повторюсь – было бы проявлением невменяемости. В допинг-пробе настолько низкая концентрация этого препарата, что нет никаких сомнений: речь идёт не о системном, а об однократном случайном попадании, возможно, о некоем казусе неизвестной природы, но совершенно точно о минимальной дозе. Иначе в допинг-пробах до и после тоже оставался бы «хвост» триметазидина.
Как он мог попасть в организм Валиевой? Наша версия, которую мы представили в CAS во время Олимпиады, – от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс, в который входил триметазидин. Любому эксперту ясно, что в случае с Валиевой можно говорить только об однократном случайном попадании.
Если бы мы знали механизм, наши позиции в суде были бы гораздо прочнее. Но, к сожалению, мы этого не знаем. И важен в этом случае даже не механизм, а железобетонный аргумент – это не системное применение», — цитирует Шветского «Литературная газета».
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
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