Татьяна Тарасова оценила шансы Алины Загитовой возобновить карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о шансах олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой возобновить карьеру. Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.
«Мне кажется, что Загитовой реально вернуться в профессиональный спорт. У Алины есть тренер. Если её тренер в это верит — значит, она возвратится. У Этери Георгиевны [Тутберидзе] спрашивайте.
Что нужно сделать? В соревнованиях теперь будут участвовать возрастные девочки. Этот вопрос не ко мне. Это вопрос тренера. Она её видит каждый день и может сказать, будет она кататься или не будет, хорошая у неё форма или плохая. Если она ставит на неё — значит, верит в неё», — цитирует Тарасову «Спорт день за днём».
Ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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