Евгений Плющенко высказался о победе заявки России на проведение Олимпиады-2014 в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вспомнил, как Россия получила право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
«4 июля в Сочи и всей страной мы праздновали 15-летие победы в заявке на проведение Олимпиады-2014. Это судьбоносное событие. В 2007 году Россия под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина взяла на себя большую ответственность, и со всем в итоге справились. Я был также спикером в Гватемале и вместе с нашим президентом отстаивал заявку Сочи на проведение Олимпийских игр, а также был послом «Сочи-2014», помимо командного участия. В Сочи Игры были признаны лучшими за всю историю олимпийского движения.
Очень важно, что постолимпийское наследие в виде спортивных объектов, горнолыжных трасс, новых гостиниц и отелей и сегодня активно работает! Благодаря Олимпиаде воспитанники сочинских спортшкол успешно оттачивают своё мастерство в зимних видах спорта», — написал Плющенко в своих соцсетях.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин проходят просмотр в США:
- 8 июля 2022
-
08:26
- 7 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
18:56
-
18:32
-
17:43
-
16:42
-
15:41
-
14:40
-
14:00
-
13:39
-
13:05
-
12:49
-
12:38
-
12:22
-
12:09
-
11:37
-
11:09
-
10:35
-
09:29
- 6 июля 2022
-
22:20
-
22:05
-
18:11
-
16:21
-
16:06
-
13:59
-
12:43
-
11:18
-
11:02
-
08:42
- 5 июля 2022
-
20:00
-
18:06
-
09:28
-
09:27
-
07:42