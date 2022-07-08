Евгений Плющенко высказался о победе заявки России на проведение Олимпиады-2014 в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вспомнил, как Россия получила право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«4 июля в Сочи и всей страной мы праздновали 15-летие победы в заявке на проведение Олимпиады-2014. Это судьбоносное событие. В 2007 году Россия под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина взяла на себя большую ответственность, и со всем в итоге справились. Я был также спикером в Гватемале и вместе с нашим президентом отстаивал заявку Сочи на проведение Олимпийских игр, а также был послом «Сочи-2014», помимо командного участия. В Сочи Игры были признаны лучшими за всю историю олимпийского движения.

Очень важно, что постолимпийское наследие в виде спортивных объектов, горнолыжных трасс, новых гостиниц и отелей и сегодня активно работает! Благодаря Олимпиаде воспитанники сочинских спортшкол успешно оттачивают своё мастерство в зимних видах спорта», — написал Плющенко в своих соцсетях.

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