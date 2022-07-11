Стало известно имя первой финалистки баттла за звание самой любимой фигуристки России

В совместном голосовании «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» завершилось первое полуфинальное голосование за звание самой любимой фигуристки России.

С огромным отрывом победу в нём одержала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Она набрала 48% голосов. Серебряный призёр той же Олимпиады Евгения Медведева заняла второе место и не смогла пробиться в финал. За неё проголосовало 28% респондентов. На третьей строчке с 20% остановилась действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве, завершившая карьеру Юлия Липницкая получила минимум голосов – 3%.

В другом полуфинале сразятся Елизавета Тукатмышева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Ирина Слуцкая.