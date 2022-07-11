Стало известно имя первой финалистки баттла за звание самой любимой фигуристки России
Поделиться
В совместном голосовании «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» завершилось первое полуфинальное голосование за звание самой любимой фигуристки России.
С огромным отрывом победу в нём одержала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Она набрала 48% голосов. Серебряный призёр той же Олимпиады Евгения Медведева заняла второе место и не смогла пробиться в финал. За неё проголосовало 28% респондентов. На третьей строчке с 20% остановилась действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном первенстве, завершившая карьеру Юлия Липницкая получила минимум голосов – 3%.
В другом полуфинале сразятся Елизавета Тукатмышева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Ирина Слуцкая.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
19:04
-
18:25
-
16:16
-
14:08
-
14:02
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
10:14
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
09:11
-
08:23
-
08:17
-
03:31
-
00:05
- 10 июля 2022
-
20:19
-
16:28
-
15:57
-
11:54
-
11:21
-
04:08
-
00:38
- 9 июля 2022
-
23:29
-
20:10
- 8 июля 2022
-
23:34
-
21:45
-
21:12
-
14:05
-
14:01
-
13:28
-
08:26
Партнерский контент