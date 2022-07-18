Источник: Ханю объявит о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю решил завершить карьеру, сообщает Nikkan Sports. По данным источника, об этом решении фигурист объявит завтра, 19 июля, на пресс-конференции в Токио (Япония). В дальнейшем Ханю намеревается заниматься собственным ледовым шоу.



Ранее Ханю выступил на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Но после этого он не говорил о своих планах. На Олимпиаде в Пекине Ханю занял четвёртое место, не сумев защитить чемпионский титул.



Из-за травмы фигурист пропустил чемпионат мира 2022 года. В прошлом месяце фигурист принял участие в туре по городам Японии. Но он не общался с прессой и ничего не говорил о дальнейших планах.



27-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Также он четырежды побеждал в финалах Гран-при и становился победителем турнира четырёх континентов.

Новость по теме Ханю проведёт пресс-конференцию и объявит о дальнейших планах