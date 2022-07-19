Юдзуру Ханю — о завершении карьеры: я больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал решение завершить карьру.

«Как активный спортсмен я больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами. Я буду продолжать делать все возможное, работая еще усерднее над прыжком в четыре с половиной оборота и твердо думая, что смогу добиться успеха на глазах у всех. Я был бы признателен, если бы вы могли меня поддержать. Продолжаю бороться», — приводит слова Ханю издание Yomiuri.

Своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (Япония). Также он двукратный чемпион мира, победитель командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпион четырёх континентов 2020 года.