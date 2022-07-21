Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф Наталья Бестемьянова объяснила, как элементы ультра-си ограничивают хореографию в фигурном катании

«Какие сложности возникают во время постановки программ? Сложности бывают, например, в тех случаях, когда человек заходит на четверной прыжок или какой-то сложнейший выброс, поддержку. Есть отработанные заходы, какие-то отработанные истории с элементами, и сдвинуть спортсменов с привычных канонов того, как они это делают, очень сложно. На кону стоит исполнение и баллы за этот элемент. Для меня это труднее всего. Хочется сделать какой-то оригинальный заход, как-то по-другому представить фигуриста, которого, возможно, уже все знают и любят. При этом ты сам тоже думаешь, стоят ли того эти изменения. А вдруг спортсмен сорвётся, если заставишь делать его заход на элемент по-другому? Нужно уметь пользоваться своими внутренними весами в таких случаях, уравновешивать их и понимать, что стоит предлагать, а что — нет. Для меня это сложно.

Ограничивают ли ультра-си хореографическую часть программы? Чем больше элементов ультра-си, тем меньше остаётся на хореографию», — сказала Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.



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