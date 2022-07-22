Алина Загитова высказалась о своей карьере в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила победительнице Игр в прыжках в воду, спортивной журналистке Елене Вайцеховской.

Ранее Вайцеховская назвала всю карьеру Загитовой – везением: от даты рождения до мотивации тренера Этери Тутберидзе.

«Просто повезло». Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере в фигурном катании. Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо виду спорта. Оказалось, это не так.

Без постоянной работы над собой результатов не достичь, а удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику. Постоянно! Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время своей работы.

Ребята, будьте добрее! Всех люблю, всех обнимаю», — сказала Загитова в ролике на своём телеграм-канале.