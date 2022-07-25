Бестемьянова: если бы Трусова всё чисто сделала, она бы выиграла Олимпиаду

Бывшая фигуристка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на вопрос о том, ограничивают ли элементы ультра-си хореографическую часть программы в фигурном катании, а также оценила олимпийские программы Трусовой.
«Чем больше элементов ультра-си, тем меньше остаётся на хореографию. Мы же видим, как талантлива Трусова. Какая красивая в этом году у неё была короткая программа под «Фриду». Как ей это шло, была такая находка! Абсолютно точное попадание в образ! Даже цвет волос. Было всё. И потом пошла произвольная программа, где она планировала прыгнуть пять четверных. Тоже программа удачная и выглядела лучше по сравнению с постановками предыдущих лет. Но всё равно это была погоня за элементами.
Нужно ли искать баланс? Ну, если бы Трусова всё чисто сделала, не прыгала тройной аксель в короткой, она бы выиграла Олимпийские игры. Сослагательного наклонения не бывает в спорте, но это реально так вышло. А вот, например, Щербаковой пришлось менять музыку в середине осени. И как удачно в итоге произошла смена: просто прекрасно! Так что всё это случается, бывает», — сказала Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Читайте полное интервью с Натальей Бестемьяновой на «Чемпионате».
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