Фанаты поздравили Семененко с днём рождения

Фанаты российского фигуриста Евгения Семененко приехали лично поздравить его в Спортивный комплекс «Юбилейный» (Санкт-Петербург), подарили много подарков и пожелали ему побед.

Фото: фан-аккаунт Семененко

Фото: фан-аккаунт Семененко

Фото: фан-аккаунт Семененко

Фото: фан-аккаунт Семененко

Сегодня российский спортсмен, выступающий в одиночном катании, амбассадор музыки Игоря Корнелюка и будущий профессор медицины Евгений Семененко празднует 19-й день рождения.

Напомним, Семененко выступает под руководством Татьяны и Алексея Мишиных. Он заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира и вместе с Михаилом Колядой завоевал для России право выставить на Олимпиаде-2022 трёх фигуристов. Евгений является мастером спорта России международного класса, бронзовым призёром этапа Гран-при Skate Canada — 2021, победителем мирового командного чемпионата — 2021 и чемпионом России среди юниоров — 2021.