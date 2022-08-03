Жулин прокомментировал решение ISU лишить Россию максимальных квот на ЧМ

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал новость о том, что сборной России резко сократили квоту на чемпионат мира. Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта.

«Я вообще удивляюсь, что какое-то слово «квота» существует применительно нашей страны. Слышу «квоты» на английском языке — уже становится теплее. Глядишь, когда-нибудь какие-нибудь квоты сыграют какую-то роль.



Пока все квоты у нас сводятся к внутреннему чемпионату, и ничем другим пока не пахнет. Я по жизни оптимист, но в этой ситуации никакие квоты не надо обсуждать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.