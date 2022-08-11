Акатьева, Самоделкина и Петросян примут участие во взрослых прокатах кандидатов в сборную
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Российские 15-летние фигуристки Софья Акатьева, Софья Самоделкина и Аделия Петросян примут участие во взрослых прокатах кандидатов в сборную России, которые пройдут в Москве с 24 по 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Отметим, Акатьева и Петросян тренируются в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Акатьева является обладательницей двух золотых медалей юниорской серии Гран-при в 2021 году. Спортсменка одержала победы на этапах в России и Польше.
Петросян является победительницей этапа юниорского Гран-при в Словении. Самоделкина — серебряный призёр первенства России, также она поднималась на пьедестал почёта в юниорской серии Гран-при.
Новость по темеОпубликован состав юниорской сборной России по фигурному катанию на контрольных прокатах
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