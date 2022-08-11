Илья Авербух — о своём имидже: борода была революционной историей

Призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал, как впервые отрастил бороду, которая стала частью его имиджа.
«Когда последний раз появлялся на публике без бороды? Не помню. Но очень давно. У меня сначала была такая эспаньолка, ещё когда мы выступали где-то в районе 26–27 лет. Так получалось, что одна из претензий к нашей паре была в том, что мы ещё дети, что нет серьёзности в катании. И мой друг говорит: «Может, тебе бороду отрастить уже?» И с того момента так попробовал. Кстати, могу сказать, что я один из первых, кто вообще позволил себе это, — сейчас все катаются такие брутальные, с бородками (смеётся), а тогда, конечно, в моде было гладковыбритое лицо у фигуриста и борода была революционной историей. Но с этого момента я почувствовал, что и результаты пошли, и как-то уже борода осталась.
Есть ли вероятность, что в будущем сбрею? Есть вероятность, что она выпадет (смеётся)», — приводит слова Авербуха Sport24.
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