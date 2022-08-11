Евгений Плющенко показал тренировку юных фигуристов с чемпионом мира по кикбоксингу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку, которую провёл с юными учениками его академии трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.

«У нас проходят тренировки с Александром Липовым – трёхкратным чемпионом мира — с нашими спортсменами. И хорошая новость — с сентября открывается в «Ангелах Плющенко» школа Александра Липового по боевым искусствам», — написал Плющенко в соцсетях.

Липовой – трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, двукратный победитель Кубка мира по кикбоксингу, чемпион России, мастер спорта по боксу.

В «Ангелах Плющенко» занимаются юные фигуристы, в том числе члены юниорской сборной России: Софья Муравьёва, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский.