Появился отрывок новой короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на мастер-классе Тамары Москвиной в ледовом дворце курорта «‎Игора» представили новую короткую программу, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Номер поставлен под композицию Hit The Road Jack Рэя Чарльза.

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.