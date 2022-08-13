Появился отрывок новой короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского
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Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на мастер-классе Тамары Москвиной в ледовом дворце курорта «Игора» представили новую короткую программу, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Номер поставлен под композицию Hit The Road Jack Рэя Чарльза.
Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
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