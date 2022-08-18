Замминистра спорта Армении не исключил появления Даниеляна и Петросян в сборной страны

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карен Гилоян не исключил, что российские фигуристы Артур Даниелян и Аделия Петросян при определённых условиях могут перейти в сборную его страны.

«Можем ли в ближайшее время увидеть Артура Даниеляна и Аделию Петросян в составе армянской сборной? Шанс есть всегда. Вопрос, что будет с ними и другими российскими фигуристами в ближайшее время. А дальше будем смотреть.

Пригласят ли на юниорский Гран-При по фигурному катанию, который пройдёт в сентябре в Ереване, Евгению Медведеву с мамой в качестве гостей? Это вопрос к федерации. Я курирую спорт в Армении, у меня нет возможности погружаться в возможный приезд Медведевой, хотя я её очень люблю. Она прекрасная спортсменка, наша соотечественница, мы всегда рады её визиту. Но этим должна заниматься профильная федерация нашей страны.

Стоит ли ждать российских топовых фигуристов на мастер-классах в Армении? Обязательно увидим, будут разные ледовые шоу. Мы всегда открыты для всех», — приводит слова Гилояна Metaratings.