Замминистра спорта Армении не исключил появления Даниеляна и Петросян в сборной страны

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карен Гилоян не исключил, что российские фигуристы Артур Даниелян и Аделия Петросян при определённых условиях могут перейти в сборную его страны.
«Можем ли в ближайшее время увидеть Артура Даниеляна и Аделию Петросян в составе армянской сборной? Шанс есть всегда. Вопрос, что будет с ними и другими российскими фигуристами в ближайшее время. А дальше будем смотреть.
Пригласят ли на юниорский Гран-При по фигурному катанию, который пройдёт в сентябре в Ереване, Евгению Медведеву с мамой в качестве гостей? Это вопрос к федерации. Я курирую спорт в Армении, у меня нет возможности погружаться в возможный приезд Медведевой, хотя я её очень люблю. Она прекрасная спортсменка, наша соотечественница, мы всегда рады её визиту. Но этим должна заниматься профильная федерация нашей страны.
Стоит ли ждать российских топовых фигуристов на мастер-классах в Армении? Обязательно увидим, будут разные ледовые шоу. Мы всегда открыты для всех», — приводит слова Гилояна Metaratings.
- 18 августа 2022
-
21:48
-
20:25
-
19:38
-
19:05
-
18:52
-
18:39
-
17:15
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:23
-
13:58
- 17 августа 2022
-
21:19
-
21:06
-
20:44
-
19:42
-
18:50
-
11:50
-
10:19
-
09:23
- 16 августа 2022
-
22:28
-
22:18
-
20:21
-
20:05
-
19:24
-
18:56
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
17:25
-
16:38
-
16:36
-
16:25
-
13:53
-
13:37