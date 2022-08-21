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Камила Валиева сыграет главную роль в музыкальном клипе

Камила Валиева сыграет главную роль в музыкальном клипе
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева сыграет главную роль в съёмках музыкального клипа российского исполнителя Вани Дмитриенко.

Ранее фигуристка и исполнитель выкладывали совместное фото.

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Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

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