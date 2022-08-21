Камила Валиева сыграет главную роль в музыкальном клипе
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева сыграет главную роль в съёмках музыкального клипа российского исполнителя Вани Дмитриенко.
Ранее фигуристка и исполнитель выкладывали совместное фото.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
Валиева показала, как гримируется для шоу «Аленький Цветочек».
Комментарии
- 21 августа 2022
-
21:46
-
20:52
-
13:22
- 20 августа 2022
-
22:39
-
22:04
-
21:41
-
18:22
-
16:46
-
15:57
-
15:38
-
15:31
-
13:30
-
13:16
-
11:40
-
09:48
- 19 августа 2022
-
21:40
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:22
-
18:31
-
16:53
-
16:49
-
15:22
-
15:11
-
15:00
-
14:04
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:56
Партнерский контент