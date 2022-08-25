Алёна Косторная поблагодарила своих фанатов за праздник в честь её дня рождения

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная поблагодарила своих фанатов за организацию праздника в честь её дня рождения и полученные подарки.
«Спасибо Kostornaiateam за организацию такого праздника. Целый день радовали меня сюрпризами, спасибо всем, кто помогал ребятам в этом. Мне очень приятно.
Спасибо за поздравление и такие красивые и полезные подарки Teamkostornaiakostonation. Очень приятно такое внимание», — написала Косторная в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алёны Косторной.
В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
В конце августа Косторной предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.
- 25 августа 2022
-
00:16
- 24 августа 2022
-
23:54
-
23:13
-
16:49
-
16:27
-
15:46
-
15:35
-
15:14
-
15:02
-
12:47
-
12:41
-
12:24
-
12:18
-
12:12
- 23 августа 2022
-
21:50
-
19:52
-
15:26
-
13:58
-
12:40
-
11:02
-
10:16
-
10:04
- 22 августа 2022
-
21:34
-
19:22
-
18:48
-
16:33
-
14:39
-
13:25
-
09:22
- 21 августа 2022
-
22:11
-
21:57
-
21:46
-
20:52
-
13:22
- 20 августа 2022
-
22:39