Алёна Косторная поблагодарила своих фанатов за праздник в честь её дня рождения

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная поблагодарила своих фанатов за организацию праздника в честь её дня рождения и полученные подарки.



«Спасибо Kostornaiateam за организацию такого праздника. Целый день радовали меня сюрпризами, спасибо всем, кто помогал ребятам в этом. Мне очень приятно.

Спасибо за поздравление и такие красивые и полезные подарки Teamkostornaiakostonation. Очень приятно такое внимание», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алёны Косторной.

В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.

В конце августа Косторной предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.