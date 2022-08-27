У Ксении Столбовой и Николая Морозова родился сын

Олимпийская чемпионка 2014 года в команде российская фигуристка Ксения Столбова и известный постановщик программ Николай Морозов стали родителями. Их сын Платон родился 5 августа – как раз в тот день, когда Ксения опубликовала в соцсетях фото на позднем сроке беременности.
«Ксения Столбова и Николай Морозов стали родителями — 5 августа у них родился сын Платон», — написала в своём телеграм-канале олимпийская чемпионка и журналистка Елена Вайцеховская.
Столбова выступала в спортивной паре с Фёдором Климовым. На Играх в Сочи фигуристы завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Также Столбова и Климов — трёхкратные чемпионы России (2014, 2015, 2017), серебряные призёры чемпионата мира – 2014, многократные призёры чемпионатов Европы. МОК не допустил фигуристов на Игры-2018, после чего пара распалась. Новым партнёром Ксении стал Андрей Новосёлов, но после одного совместного сезона Столбова завершила карьеру.
46-летний Морозов несколько раз был официально женат. Его старшая дочь Аннабель входит в состав сборной России по фигурному катанию. Николай входил в тренерский штаб Столбовой и Новосёлова.
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