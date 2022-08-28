Жулин оценил слова Родниной, что Трусова еле-еле чисто делает два-три четверных

Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду и в паре с Майей Усовой бравший серебро Олимпийских игр в Норвегии (1994), Александр Жулин прокомментировал высказывание Ирины Родниной об Александре Трусовой.

«Я разделяю общее мнение, что Саше можно добавлять в скольжении. Но я всё равно считаю её феноменом в женском одиночном катании. Для меня пойти на пять четверных — это очень сильно. Сколько людей, столько и мнений. Саша является звездой российского спорта», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. Фигуристка дважды брала бронзу на чемпионатах Европы (2020 и 2022) и занимала третье место на чемпионате мира (2021).