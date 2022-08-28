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Лайшев: Роднина говорит, что Трусова чисто делает два-три четверных? Значит, так и есть

Лайшев: Роднина говорит, что Трусова чисто делает два-три четверных? Значит, так и есть
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова Ирины Родниной о том, что фигуристка Александра Трусова может сделать чисто лишь два-три четверных прыжка.

«Ирина Константиновна — глубоко уважаемый мной человек. Я её очень хорошо знаю — выдающийся наш деятель. Я с огромным пиететом к ней отношусь, она имеет полное право так высказаться о Трусовой. Значит, всё правильно — так оно и есть.

Молодую гордость надо поддерживать и приободрять — это тоже важно. Саша Трусова тоже умница. Если смотреть как обыватель со стороны, то переживаешь, чтобы она сделала четверной. Если она его сделает чисто, то не будет ёкать сердце. Желаю ей дальнейших успехов», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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