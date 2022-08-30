Татьяна Тарасова объяснила, как оказалась на одном фото с Дэвидом Лисом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на появление в соцсетях совместного фото с американским журналистом Дэвидом Лисом.

Блогер известен тем, что на своём канале The Skating Lesson неоднократно критиковал тренера Этери Тутберидзе. Сама Тарасова находится в США, где ранее несколько лет работала, по личным делам.

Фото: Из личного архива Дэвида Лиса

«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лис, наверное, сделал фотографию.

Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию. Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» — приводит слова Тарасовой Sport24.