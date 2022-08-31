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Американский журналист заявил, что был представлен Татьяне Тарасовой перед совместным фото

Американский журналист заявил, что был представлен Татьяне Тарасовой перед совместным фото
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Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на заявление заслуженного тренера Татьяны Тарасовой о случайности сделанного с ним в США совместного снимка.

Фото: Личный архив Дэвида Лиса

Блогер известен тем, что на своём канале The Skating Lesson неоднократно критиковал тренера Этери Тутберидзе. Узнав о появлении в соцсетях совместного с ним снимка, Тарасова заявила, что не знакома с Лисом и не знает его в лицо. Там, где был сделан снимок, тренер фотографировалась с детьми. Блогер же, по её мнению, сделал селфи, когда она садилась в машину. Тарасова добавила, что, знай она, что это Лис, никогда бы с ним не сфотографировалась.

«Для справки. Я был официально представлен Татьяне Тарасовой её подругой, которая и фотографировала», — написал Лис на своей странице The Skating Lesson в «Твиттере».

Тарасова находится в США, где ранее несколько лет работала, по личным делам.

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