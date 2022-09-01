Солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев поделился своими впечатлениями от контрольных прокатов юниоров. Вместе с Еленой Масленниковой, Ильей Авербухом и Игорем Еременко он выводил на контрольных прокатах пары Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко.



«Какие могут быть впечатления в начале сезона? Мы даже ещё не подошли к форме, но постепенно подходим, накатываем программы. У судей и техбригады были к нам замечания и рекомендации, но всё очень позитивно, всё по-доброму. Конечно, мы будем исправляться, с завтрашнего дня (интервью было записано 30 августа после произвольного танца на контрольных прокатах. — Прим. «Чемпионата») приступим к этому. Но в целом ребятами мы довольны, потому что они собрали программы, собрали вращения, поддержки, дорожки шагов и в ритм-танце, и в произвольном.



Но работы ещё очень много, и мы обязательно ещё будем работать над скольжением, над шагами, над дугами, над осанкой. Ну и вообще, так как это танцы на льду, они должны быть не фигуристами, а артистами. Это даже важнее работа — сделать из них не фигуристов, а настоящих артистов на льду, но со всеми техническими особенностями, по всем правилам фигурного катания. Специалисты в нашей команде (Елена Масленникова, Илья Авербух, Игорь Ерёменко, Софья Шевченко, Виталий Новиков и Александр Балыков) высокопрофессиональные и грамотные, поэтому будем делиться своим опытом и мастерством, а главное — растить и воспитывать наших ребят», — сказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Видео: Алина Горбачёва исполняет четверной сальхов