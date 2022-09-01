«Целеустремлённые ребята». Мехдиев о работе с парами Шинкаренко/Михайлов и Пилипенко/Драко

Солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев рассказал о работе с парами Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко. Вместе с Еленой Масленниковой, Ильей Авербухом и Игорем Еременко он выводил пары на контрольных прокатах.



«Это очень целеустремлённые ребята, которые понимают, чего хотят, и идут к цели. Это спортсмены, для которых нет слов «иди отдыхай» и «хватит». Они готовы ещё, ещё и ещё много раз работать. Но так как они ещё в самом начале, они юниоры, Полине вообще 13 лет ещё, они ещё не достигли того пика, но и профессионалы не сразу становились хорошими танцорами. Но мы стараемся, мы работаем, я с ними очень люблю работать, они слушаются меня (улыбается). Я с ними и актёрской работой занимаюсь, и эстетической, вычищаю руки, ноги, спины, но работы там ещё очень много. Но мы стараемся», — сказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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