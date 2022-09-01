Авербух: как только мы вернёмся на мировую арену, мы будем по-прежнему конкурентоспособны

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух выразил уверенность в скором возвращении российских танцевальных пар на мировую арену.



«Я считаю, что у нас очень хорошая плеяда танцевальных пар. У нас есть потенциал, и, как только мы вернёмся на мировую арену, а я вижу, что это произойдёт как можно быстрее, потому что справедливость всегда торжествует, мы будем совершенно готовы и по-прежнему конкурентоспособными — это сейчас самое важное. Ещё раз хочу поблагодарить федерацию фигурного катания за то, что всё на таком высоком профессиональном уровне и такая профессиональная работа ведётся и позволяет нам не останавливаться, а развиваться», — сказал Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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