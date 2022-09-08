Евгений Плющенко рассказал о состоянии госпитализированного 15-летнего фигуриста его школы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии 15-летнего российского фигуриста Марка Лукина, занимающегося в его академии «Ангелы Плющенко». Ранее Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы.

«Состояние Марка Лукина хорошее. Пока он не вернулся домой и находится в больнице», — приводит слова Евгения Плющенко Sport24.

Во время проката произвольной программы Лукин неудачно приземлился с каскада тройной лутц — тройной тулуп и проткнул себе правую ногу коньком. Марк завершил выступление, исполняя одинарные прыжки.

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