Евгений Плющенко рассказал о состоянии госпитализированного 15-летнего фигуриста его школы
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии 15-летнего российского фигуриста Марка Лукина, занимающегося в его академии «Ангелы Плющенко». Ранее Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы.
«Состояние Марка Лукина хорошее. Пока он не вернулся домой и находится в больнице», — приводит слова Евгения Плющенко Sport24.
Во время проката произвольной программы Лукин неудачно приземлился с каскада тройной лутц — тройной тулуп и проткнул себе правую ногу коньком. Марк завершил выступление, исполняя одинарные прыжки.
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