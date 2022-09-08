С начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). В декабре ФФККР рассмотрит семь заявок от спортсменов на переход в сборные других стран, сообщает ТАСС. Имена спортсменов не разглашаются.



«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Ещё семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме. Имена мы не можем разглашать, поскольку для этого спортсмены должны давать специальное согласие на обработку персональных данных», — сказал представитель ФФККР.

Российские и белорусские конькобежцы, шорт-трекисты и фигуристы были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Новость по теме Татьяна Тарасова объяснила, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство

Видео: Новая произвольная программа Петра Гуменника