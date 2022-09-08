Косторную выпишут из больницы 9 сентября, но позднее она вернётся на реабилитацию
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, что российская фигуристка Алёна Косторная будет выписана из больницы в пятницу, 9 сентября. При этом через три недели спортсменке потребуется отправиться на реабилитацию. Ранее фигуристка успешно перенесла операцию на бедре.
«Алёну завтра выписывают, но через три недели её вновь госпитализируют на реабилитацию», — приводит слова Елены Буяновой «РИА Новости Спорт».
19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой.
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