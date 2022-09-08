Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, итальянская фигуристка Каролина Костнер рассказала о перенесённых травмах.
«Я падаю 100 раз, встаю 101» — мантра, которую я постоянно повторяю с того момента, когда скорая помощь отвезла меня в отделение неотложной помощи в прошлый четверг, который должен был стать приятным рабочим днём.
Двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова поправлюсь! Жизнь всегда удивляет, но не всегда в лучшую сторону. Тем не менее, становишься сильнее, чем прежде!» — написала Каролина Костнер в «Твиттере».
Фото: Из личного архива Каролины Костнер
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