Этери Тутберидзе показала свежее фото с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Специалист выложила фотографию, на которой помимо неё изображены хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.
Фото: из личного архива этери тутберидзе
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Какие красивые!»
«Лучшие и самые любимые. Этери Георгиевна».
«Замечательные фотографии, светлые. Всегда огромная радость видеть вас».
«Светлого, доброго, мощного будущего вам и вашей школе».
Ученицы Этери Тутберидзе регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. В частности, она подготовила четырёх олимпийских чемпионок: Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву.
Также посмотрите видео, как злоумышленник пытается поджечь «Хрустальный»:
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