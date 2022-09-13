Этери Тутберидзе показала свежее фото с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Специалист выложила фотографию, на которой помимо неё изображены хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.

Фото: из личного архива этери тутберидзе

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Какие красивые!»

«Лучшие и самые любимые. Этери Георгиевна».

«Замечательные фотографии, светлые. Всегда огромная радость видеть вас».

«Светлого, доброго, мощного будущего вам и вашей школе».

Ученицы Этери Тутберидзе регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. В частности, она подготовила четырёх олимпийских чемпионок: Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву.

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