Медведева и Хачанов посетят матч Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит»

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису Карен Хачанов посетят центральный матч 10-го тура российской футбольной Премьер-Лиги между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на информацию, полученную в столичном клубе.

Ранее на этой неделе Медведева присутствовала на матче группового этапа Кубка России между «Динамо» с грозненским «Ахматом», который завершился победой бело-голубых со счётом 2:1. Тогда Медведева призналась, что болеет за «Динамо».

Матч 10-го тура Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» состоится в Москве в субботу, 17 сентября, начало – в 19:00 мск.