Наталья Бестемьянова объяснила, почему допинг-дело Камилы Валиевой так долго разбирают

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, почему, по её мнению, допинговое дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой рассматривают так долго. По словам Бестемьяновой, подобные громкие процессы всегда долго разбирают.

«Вообще-то это нормальная практика. Ни одно подобное дело не было разобрано МОК быстро. Посмотрите сроки разбирательств в других похожих случаях. Некоторые вовсе длились годами.

Надеюсь, политика в этот вопрос никак не окажется замешана. Хотя таких гарантий сейчас никто дать не может, даже сам МОК», — приводит слова Натальи Бестемьяновой «RT на русском».

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