Загитова — о хейтерах: ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания меня обижают

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как относится к критике со стороны болельщиков.
«С критикой я столкнулась ещё лет в 13, когда только начинала в спорте. Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания, конечно, меня очень обижают. Но я стараюсь над ними смеяться, потому что смех продлевает жизнь.
Много ли у меня хейтеров? Да, они возникают по разным поводам. Хейтеров я стараюсь не блокировать и не отвечаю им. Зачем отвечать на неаргументированную критику? Мотивирует ли она? Конечно, это двигатель процесса. Безусловно, без неё никуда. Также и у «Ак Барса» есть люди, недовольные их играми, – в связи с тем, что они не понимают, как и что у ребят там происходит», — сказала Загитова в эфире «Ак Барс шоу».
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