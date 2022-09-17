Загитова — о хейтерах: ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания меня обижают

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как относится к критике со стороны болельщиков.

«С критикой я столкнулась ещё лет в 13, когда только начинала в спорте. Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания, конечно, меня очень обижают. Но я стараюсь над ними смеяться, потому что смех продлевает жизнь.

Много ли у меня хейтеров? Да, они возникают по разным поводам. Хейтеров я стараюсь не блокировать и не отвечаю им. Зачем отвечать на неаргументированную критику? Мотивирует ли она? Конечно, это двигатель процесса. Безусловно, без неё никуда. Также и у «Ак Барса» есть люди, недовольные их играми, – в связи с тем, что они не понимают, как и что у ребят там происходит», — сказала Загитова в эфире «Ак Барс шоу».