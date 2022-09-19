Дэвис и Смолкин объяснили, почему не выступят на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сделала заявление касательно их отсутствия на грядущих контрольных прокатах сборной России.
«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала Дэвис в своих социальных сетях.
Ранее появилась информация о том, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова, который пройдёт в Ардморе (США, штат Пенсильвания).
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
- 19 сентября 2022
-
21:23
-
20:17
-
20:11
-
18:03
-
16:17
-
15:29
-
15:26
-
14:08
-
13:46
-
13:26
-
12:55
-
12:24
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:41
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:22
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:56
-
10:51
-
10:44
-
10:40
-
10:14
-
09:30
-
08:28