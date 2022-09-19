Дэвис и Смолкин объяснили, почему не выступят на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сделала заявление касательно их отсутствия на грядущих контрольных прокатах сборной России.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала Дэвис в своих социальных сетях.

Ранее появилась информация о том, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова, который пройдёт в Ардморе (США, штат Пенсильвания).

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.