Президент ВАДА отреагировал на окончание расследования по допинговому делу Камилы Валиевой

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянки Камилы Валиевой.
«Мы знаем дату слушания, поэтому нам нужно дождаться решения. А затем ВАДА решит, что делать.
Мы очень внимательно следим за этим вопросом. В прошлом месяце я выразил желание ускорить процесс. Теперь, насколько мы знаем, слушание может состояться очень скоро. Посмотрим», — цитирует Баньку Reuters.
Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Валиева заняла лишь четвёртое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала. Перед турниром стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.
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