Анна Щербакова показала фотографии с длинными распущенными волосами

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, на которых можно полюбоваться её длинными распущенными волосами.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, после того как стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

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