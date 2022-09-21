Леонова оценила шансы Косторной вернуться на прежний уровень

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному Алёна Леонова высказалась о проблемах российской фигуристки Алёны Косторной. В последнее время её мучают травмы.



«Сможет ли она вернуться на высокий уровень? Честно говоря, я не очень в это верю, отношусь скептически. Потому что после такой травмы вернуться очень тяжело, особенно девочке. Если она найдёт в себе силы и будет чувствовать, что сможет делать лучше, чем было, и уверенно выйдет на старт, тогда да. Будет очень здорово. Но если она сделает это так, чтобы просто попробовать, то не знаю. В любом случае, возвращаться или уходить нужно красиво», — цитирует Леонову «Татар-Информ».

В марте 2022 года Алёна ушла из «Самбо-70» в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.