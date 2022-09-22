Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова вернулась к тренировкам на льду. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети, опубликовав новую фотографию.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Назад домой», — подписала фотографию Анна Щербакова в социальной сети.

Напомним, в августе Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться.



На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно.

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