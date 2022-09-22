Татьяна Мишина: Лиза Туктамышева заболела перед отъездом на контрольные прокаты

Тренер Татьяна Мишина рассказала о готовности петербургских фигуристов к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут в Москве 24 и 25 сентября на арене «Мегаспорт».



«Уехать — уехали. Но трудно сказать, как будут выступать. Не знаю, что они решат. Я сейчас была на соревнованиях и не видела, как они уезжали. Уехал Коляда, Семененко, Лутфуллин, Туктамышева. У Семененко до этого была травма, он не успел полностью восстановиться. А вот Лиза заболела перед отъездом. Простуда? Да.

Уехали на «Сапсане», сейчас в Новогорске тренируются», — приводит слова Татьяны Мишиной «Матч ТВ».

Ранее стало известно расписание контрольных прокатов.

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