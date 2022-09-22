«Хочу кататься для людей». Александра Трусова — о мотивации продолжать карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась о мотивации продолжать карьеру в период отстранения российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

Проиграв золото Игр в Пекине одногруппнице Анне Щербаковой, Трусова кричала, что никогда больше не выйдет на лёд.

«Даже если бы не было никакой изоляции, у меня нет других причин – я хочу кататься для людей. Обидно, что так получилось. Но ещё хуже тем, кто только собирался участвовать в международных стартах. Мы всё-таки успели многое сделать в спорте, выступали на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры. Поэтому я продолжаю карьеру на льду, но живу сегодняшним днём, не пытаюсь заглядывать далеко вперёд. И у меня нет сейчас определённой цели – обязательно куда-то ещё поехать и что-то непременно выиграть. Буду кататься для болельщиков, для себя», — приводит слова Трусовой журнал «Мир фигурного катания».